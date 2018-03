Trentenne rapinata in casa, in azione una banda dell'Est?

Una banda di rapinatori arrivata dall'Est. Sarebbe questa l'ipotesi investigativa privilegiata dai carabinieri nell'inchiesta sulla rapina realizzata in casa, a Seccagrande a Ribera, di una romena trentenne.

Tre i malviventi entrati in azione che sono riusciti ad arraffare 2 telefoni cellulari e una banconota da 20 euro. La donna, a quanto pare, non ha saputo riferire se i tre delinquenti, che hanno agito con il volto coperto, fossero o meno armati. Ma gli investigatori ritengono non lo escludono. Nessuna indiscrezioni filtra inoltre su quali effettivamente siano i dettagli che lascerebbero privilegiare ai carabinieri l'ipotesi di una banda dell'Est. Fitto è, a tal riguardo, il riserbo.