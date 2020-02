Ventenne rapinato all'uscita del pub, i tre indagati tornano liberi

Sono stati rimessi in libertà i tre riberesi accusati di rapina ai danni di un concittadino ventenne. Lo ha deciso il tribunale di Sciacca: i tre hanno lasciato i domiciliari e per loro i giudici hanno disposto l'obbligo di dimora a Ribera. La prima udienza è stata fissata al 25 marzo. Per gli indagati, la Procura di Sciacca ha chiuso le indagini in tempi brevissimi ed ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. I tre sono Gaspare Nocilla, di 30 anni, assistito dall'avvocato Domenico Polizzi; Antony Lucera, di 25, difeso dall'avvocato Giuseppe Tramuta; Mohamed Salem Haj, di 37, tunisino, residente a Ribera, difeso dall'avvocato Giovanni Forte. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Il ventenne si trovava in un pub del centro, nella tarda serata dell'8 dicembre 2019, quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri della tenenza di Ribera, sarebbe stato preso di mira da tre persone che lo avrebbero aggredito e all'uscita del locale gli avrebbero portato via 250 euro.

Per il giovane anche una ferita al sopracciglio destro giudicata guaribile in 10 giorni.