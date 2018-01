Raccolta rifiuti saltuaria e costi alle stelle, chiesto consiglio straordinario

La raccolta dei rifiuti, a Ribera, non funziona fra prezzi alle stelle e servizio poco efficiente. Cinque consiglieri comunali protestano e presentano un'interrogazione scritta con la quale chiedono un consiglio straordinario.

I firmatari della proposta sono Fabio D’Azzò, Margherita Farruggia, Emanuele Li Voti, Claudia Lupo e Giuseppe Tramuta.

"Ribera è sempre più sporca e impresentabile, - scrivono - il servizio di raccolta dei rifiuti è sempre più carente; scarseggiano gli auto compattatori e gli altri automezzi idonei, e la raccolta differenziata viene sempre più spesso vanificata dall’urgenza di svuotare i contenitori per non mettere a rischio la salute dei cittadini".

I consiglieri chiedono perchè "la raccolta dei rifiuti è stata effettuata in maniera molto saltuaria e come mai il sindaco non abbia ritenuto doveroso, nella qualità di responsabile dell’igiene pubblica, informare la cittadinanza dei disservizi".

Nell'interrogazione ci si pone anche alcuni interrogativi e, in particolare, se "il rapporto tra l'amministrazione e la Sogeir si può considerare concluso e quali sono gli esiti finali in termini di debiti o crediti". Viene sottolineato inoltre che il costo del servizio di circa 600 mila euro dal 2014 al 2015 e, "nonostante l’altissima percentuale di differenziata raggiunta in questi anni, i cittadini non hanno pagato meno il servizio di raccolta della spazzatura".