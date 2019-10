Missioni, raccolta fondi per costruire un pozzo d’acqua nel villaggio di Ipogolo

Una raccolta fondi per le missioni è stata promossa - oggi, a Ribera, in occasione della 'Giornata missionaria mondiale' - da don Antonio Nuara. Il parroco ha invitato a portare la loro testimonianza di volontariato in Africa con l’associazione onlus "A Cuore Aperto" il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo e la moglie Margherita La Rocca, psicologa e deputata regionale, da quindici anni impegnati nell’assistenza sanitaria e alla formazione per i più bisognosi in Tanzania in collaborazione con la missione della Comunità Cristiani nel Mondo.

Don Antonio Nuara ha annunciato alla comunità l’intenzione di voler realizzare un pozzo d’acqua nel villaggio di Ipogolo, nella regione di Iringa.