"Tentata truffa dei mastelli della differenziata", la bufala corre sui social?

"E’ stata diffusa, a mezzo “social”, in maniera superficiale ed in forma anonima, senza alcun riscontro, la notizia che qualcuno

ha tentato di truffare una concittadina fingendosi di voler consegnare a domicilio i nuovi contenitori dei rifiuti, in distribuzione dai vigili urbani". Lo dice il Comune di Ribera con una nota che precisa: "Le dovute verifiche non hanno fatto emergere nulla sulla veridicità della notizia, tra l’altro, fino ad ora alle forze dell’ordine non risulta pervenuta alcuna segnalazione a riguardo".

L'ufficio stampa dell'ente puntualizza: "Ad ogni buon fine si precisa che i contenitori sono in distribuzione presso il comando dei vigili urbani in via Brunelleschi e gli eventuali operatori incaricati dal Comune, (vigili urbani, protezione civile, guardie ambientali e operatori ecologici), quando effettuano il proprio servizio, indossano sempre la divisa.