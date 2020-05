Inchiesta antidroga "Bazar", scena muta per tutti gli indagati

Davanti al gip del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, riberesi e tunisini - indagati nell'ambito dell'inchiesta antidroga denominata "Bazar" - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. L'inchiesta ruota attorno allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Vi sono degli indagati, fra l'altro, che, al momento, sono irreperibili. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il riberese Giuseppe Fortino, 36 anni, al quale si contestano fatti di droga e la detenzione di un revolver che avrebbe portato in un locale. I suoi difensori, gli avvocati Lucia Borsellino e Antonino Armenio, hanno chiesto la revoca della misura cautelare e si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari. Un altro riberese, Calogero Bellanca di 35 anni, al quale è stato applicato l'obbligo di dimora si è pure avvalso della facoltà di non rispondere. E' assistito dall'avvocato Mirella Vento. Non ha risposto alle domande del gip anche Mohamed Salem Haj Amed, 38 anni, tunisino, da tempo residente a Ribera che è stato posto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Giovanni Forte. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere anche due assistiti dell'avvocato Giuseppe Tramuta: l'egiziano Abdelmeguid Yassin di 19 anni e il tunisino Ahmed Ben Hadj di 37 anni, entrambi sottoposti all'obbligo di dimora .

Nelle prossime ore, acquisito il parere della Procura della Repubblica di Sciacca, il giudice si pronuncerà sulle istanze delle difese.