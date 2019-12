Cadde da impalcatura durante lavoro in cantiere, operaio muore dopo un mese di agonia

Non ce l’ha fatta Antonino Firetto, l’operaio 58enne originario di Ribera, rimasto vittima di un incidente sul lavoro il 29 ottobre, quando cadde da una impalcatura mentre era impegnato in lavori in un cantiere privato in via Po, a Ribera. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.

Dopo poco più di un mese di agonia l’operaio è morto per le gravi ferite riportate. L’operaio avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sopra l’impalcatura cadendo nel vuoto da oltre tre metri d’altezza.