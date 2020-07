"Strangolò anziano in comunità per disabili psichici", Procura chiede il rinvio a giudizio

La Procura di Sciacca ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio di Salvatore Italiano, di 62 anni, di Ribera, accusato di avere strangolato il concittadino Gaetano La Corte, 75 anni, all'interno di una struttura di accoglienza per soggetti affetti da disturbi mentali. L'udienza preliminare è fissata per venerdì 24 luglio.

Per l'indagato, il g iudice Antonino Cucinella ha disposto la misura della misura di sicurezza in una s truttura sanitaria di accoglienza per affetti da disturbi mentali . Italiano si trova attualmente nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. L'udienza del 24 luglio sarà preceduta da un'altra, il 16 luglio, durante la quale il perito, uno psichiatra forense, nominato dal giudice, depositerà la relazione per stabilire se permane la pericolosità. Si prenderà anche parte della capacità da parte di Italiano di partecipare allo sviluppo del processo. La peri zia , sei mesi fa, ha già stabilito che il sessantaduenne non era capace di intendere e di volere al momento del fatto.