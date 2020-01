"Strangolò anziano in una struttura per disabili psichici": scarcerato 62enne

Salvatore Italiano, 62 anni di Ribera, accusato dell'omicidio di Gaetano La Corte di 75 anni, è stato trasferito - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria di accoglienza per soggetti affetti da disturbi mentali. La scarcerazione è stata disposta il giudice del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella.

La perizia ha stabilito che Italiano non era capace di intendere e di volere al momento del fatto. Il perito, uno psichiatra forense, nominato dal giudice, è stato sentito in aula durante l’incidente probatorio. La richiesta della perizia era stata avanzata dalla difesa di Italiano che adesso è rappresentata dall’avvocato Calogero Lo Giudice. Italiano è accusato di avere strangolato La Corte all’interno di una struttura per anziani con disabilità psichica che si trova nel centro di Ribera.