"Uccise anziano in una struttura per disabili psichici", si attendono gli esiti della perizia

Si conoscerà nell'udienza fissata dal giudice del Tribunale di Sciacca Antonino Cucinella per il 12 dicembre l'esito della perizia sulla capacità di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio di Salvatore Italiano, di 62 anni, di Ribera, che si trova in carcere, accusato dell''omicidio di Gaetano La Corte, di 75 anni, anch'egli riberese. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia. Il 24 ottobre scorso sono iniziate le operazioni peritali. Italiano è accusato di avere strangolato La Corte all'interno di una struttura per anziani con disabilità psichica.

L'autopsia, eseguita dal medico legale Antonella Argo, dell'istituto di Medicina legale di Palermo, avrebbe confermato quanto emerso dall'ispezione cadaverica. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardio-respiratorio. Quei segni sul collo di La Corte confermerebbero lo strangolamento. Salvatore Italiano ha confessato dinanzi al sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca Roberta Griffo che lo ha interrogato dopo che i carabinieri lo hanno rintracciato.