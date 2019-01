"Maugeri", nascerà un reparto di CardioPneumologia riabilitativa

Nascerà un reparto di CardioPneumologia riabilitativa al presidio sanitario Ics Maugeri di Ribera. Saranno a disposizione 26 posti letto di riabilitazione cardio-pneumologica e di una nuova area ambulatoriale per una superficie complessiva di circa 1.100 metri quadrati. Sei le camere di degenza con 4 posti letto e 2 camere di degenza con 1 posto letto. Ogni camera di degenza sarà dotata di proprio servizio igienico che risulta accessibile a utenti con ridotte capacità motorie.

All’ingresso del reparto saranno posizionati il locale soggiorno e lo spazio attesa visitatori e il locale caposala che gestisce le accettazioni al reparto. In posizione centrale rispetto allo sviluppo del reparto sarà collocato il locale infermieri. Attualmente, l'Ics Maugeri è in attesa dell'autorizzazione dell'Asp di Agrigento per appaltare i lavori che dovrebbero partire a fine 2019, mentre l'anno successivo il reparto dovrebbe essere operativo.

Al presidio sanitario Ics Maugeri di Ribera, da novembre, sono attivi gli ambulatori di: Neurologia generale, ogni martedì dalle 14.30 alle 15.30; Malattie extrapiramidali e disturbi del movimento, il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30; Fisiatria interventistica, ogni lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17. Reumatologia, il mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.

L’ambulatorio di Neurologia generale offre la possibilità di individuare, approfondire e valutare i disturbi che interessano il sistema nervoso centrale o periferico, attraverso la raccolta anamnestica (descrizione dei sintomi, delle patologie pregresse, delle principali patologie presenti nella famiglia, dello stile di vita e analisi della documentazione clinica già in possesso del paziente e degli esami diagnostici eseguiti), l’esame obiettivo neurologico (valutazione delle funzioni nervose superiori, della funzionalità dei nervi cranici, di motilità attiva, forza muscolare, tono, trofismo e articolarità degli arti, della sensibilità superficiale e profonda, della coordinazione motoria, della postura e dell’andatura), la prescrizione di eventuali esami diagnostici e l’individuazione di ulteriori specifici percorsi di approfondimento diagnostico e/o riabilitativi ed eventuali controlli in follow up. Le principali patologie neurologiche oggetto di indagine includono le cefalee, le epilessie, i disturbi cognitivi, le patologie extrapiramidali, le malattie cerebrovascolari, le malattie neuromuscolari.

L’ambulatorio di Fisiatria interventistica consente di accertare la natura di disturbi a carico dell’apparato osteoarticolare, che possono insorgere per la presenza di patologie acute o croniche, di processi flogistici, in seguito a traumi o ad interventi chirurgici (prevalentemente di tipo ortopedico). Il fisiatra è lo specialista che, oltre ad effettuare la diagnosi, valuta le eventuali implicazioni funzionali delle patologie osteoarticolari e/o neurologiche, che possono ripercuotersi sulla vita quotidiana del paziente. La visita fisiatrica si articola in tre momenti fondamentali: una prima fase anamnestica, colloquiale, di approfondimento circa la storia clinica e lo stile di vita del paziente, nonché i sintomi riferiti e gli eventuali accertamenti e/o trattamenti effettuati. Il fisiatra procederà quindi all’esame obiettivo e funzionale, per accertarsi delle capacità motorie del paziente, avvalendosi in questa fase di esercizi e test specifici. La terza fase consta dei suggerimenti che verranno dati al paziente in merito ad eventuali approfondimenti diagnostici o specialistici (laddove necessario) ed in merito ai percorsi terapeutici più opportuni. Nell’ambito dell’ambulatorio di Fisiatria dell’Ics Maugeri di Ribera verranno anche effettuate procedure di Fisiatria Interventistica. La legge “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” si propone di promuovere la cultura della lotta contro il dolore, con percorsi assistenziali multidisciplinari, sottolineando una necessaria disponibilità di figure professionali con specifiche competenze ed esperienze nel campo della terapia del dolore. Nell’ambulatorio di Fisiatria e Fisiatria Interventistica dell’Ics Maugeri di Ribera si utilizzeranno in particolare, fra le tecniche di Fisiatria Interventistica più adoperate, le infiltrazioni endoarticolari e peritendinee ecoguidate.

L’ambulatorio di Malattie extrapiramidali e disturbi del movimento offre la possibilità di individuare, approfondire e valutare i disturbi che interessano le malattie extrapiramidali attraverso la raccolta anamnestica; la prescrizione di eventuali esami diagnostici e l’individuazione di ulteriori specifici percorsi di approfondimento diagnostico e/o riabilitativi ed eventuali controlli in follow up.

L’ambulatorio di Reumatologia offre la possibilità di individuare in fase precoce, approfondire e valutare i disturbi che interessano le malattie reumatologiche attraverso la raccolta anamnestica; la prescrizione di eventuali esami diagnostici e l’individuazione di ulteriori specifici percorsi di approfondimento diagnostico e/o riabilitativi ed eventuali controlli in follow up. Nell’ambito della visita reumotologica si prevede, la dove necessario, l’esecuzione di esami strumentali come la videocapillaroscopia (VCS). Si tratta di un’indagine strumentale semplice, senza rischi e facilmente ripetibile che attraverso lo studio della plica ungueale delle dita delle mani permette la diagnosi differenziale del fenomeno di Raynaud. Inoltre sono previste attività in TIM con il medico fisiatra anche per il trattamento di patologie disfunzionali come la fibromialgia e organiche come le spondiliti.