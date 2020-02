Ribera, entro marzo in arrivo una nuova "Casetta dell'acqua"

Dopo la "casetta dell'acqua" di cortile Barone, il Comune di Ribera è pronto a dotarsi di un'altra struttura di questo tipo. La nuova "casetta" sarà presto installata in viale Italia nei pressi dell’Ospedale "Parlapiano", probabilmente entro il prossimo marzo.

"E’ un’iniziativa lodevole non soltanto perché si ha una forte riduzione di plastica e conseguenti benefici

per l’ambiente, ma cosa ancora più importante è il costo dell’acqua che è di soli 5 centesimi al litro sia

naturale che frizzante con derivato risparmio per i cittadini - spiega il sindaco Carmelo Pace -. La qualità dell’acqua è garantita da controlli periodici nel rispetto della normativa Nazionale. Abbiamo iniziato questo percorso mesi fa – afferma ancora il sindaco - è un ulteriore passo per continuare a fare qualcosa al fine di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica in questo Comune. Contiamo molto sulla cindivisione dei cittadini perché per costruire armonia ci vuole la collaborazioneda parte di tutti. Noi siamo qui per garantire un futuro migliore a Ribera”.