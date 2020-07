Movida e guida in stato d'ebbrezza: 8 patenti ritirate e 4 denunce

Otto patenti ritirate ad altrettanti automobilisti trovati alticci. Durante l’ultimo fine settimana i carabinieri della tenenza di Ribera sono stati impegnati, senza sosta, nei controlli alla movida ed in particolare alla circolazione stradale. Controllando un centinaio di macchine e di moto sulle strade di accesso alla località balneare di Seccagrande, con l’utilizzo costante dell’etilometro, i risultati non sono mancati: 8, infatti, le patenti ritirate a giovani conducenti indisciplinati, ma soprattutto imprudenti. Per 4 di questi, il tasso alcolemico è risultato superiore ad 1 grammo per litro. Sono stati, dunque, denunciati alla Procura della Repubblica di Sciacca ed è scattata la sanzione accessoria della sospensione della patente fino ad un anno.

Nel corso dei controlli sono state elevate anche numerose sanzioni per veicoli sprovvisti della copertura assicurativa o con revisione scaduta. L’impegno dell’Arma sul territorio - secondo quanto annunciato dal comando provinciale di Agrigento - proseguirà anche nelle prossime settimane ed i controlli verranno intensificati soprattutto nei fine settimana per regolare gli eccessi della movida estiva.