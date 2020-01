"Trovato in possesso di una moto rubata", riberese nei guai: denunciato

Una moto è stata ritrovata in un magazzino. L'altra, sempre rubata in un negozio di Ribera, è stata ritrovato nell'abitazione di un uomo. Il riberese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca.

Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di ricettazione. Le indagini sono state avviate dai carabinieri subito dopo avere ricevuto la denuncia del furto ed hanno portato a recuperare le due moto di grossa cilindrata.