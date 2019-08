Marocchino aggredito? Il trentenne trasferito al Sant'Elia: è grave

Un giovane marocchino è stato ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per un grave trauma cranico. L'immigrato trentenne è stato trasferito dall'ospedale di Ribera dove era stato inizialmente portato. Ha un grave trauma cranico e non si comprende come il giovane sia rimasto ferito. E' stato trovato quasi esanime nei pressi di un grande supermercato, a ridosso della Circonvallazione - riporta oggi il quotidiano La Sicilia - . I carabinieri hanno avviato le indagini per provare a capire cosa sia accaduto e cosa abbia determinato il ferimento del trentenne. Un fatto sembrerebbe essere certo: non è rimasto ferito a causa di un evento accidentale. E' stato aggredito? Spetterà ai militari dell'Arma dare una risposta.