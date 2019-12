Manutenzione straordinaria dei 9 alloggi popolari di viale degli Appennini, via al bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ aperto il bando per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei 9 alloggi popolari di viale degli Appennini palazzina

27, di proprietà dell’Iacp. Lo rende noto il sindaco di Ribera Carmelo Pace. Le ditte potranno accedere alla piattaforma tramite il sito internet https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici per partecipare alla gara telematica. Le aziende dovranno inviare la documentazione amministrativa e l’offerta economica, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente, entro e non oltre le ore 13.00 del 3 gennaio 2020.

“Si tratta di un intervento di riqualificazione del tessuto urbano di edilizia popolare – afferma il primo cittadino – necessario per dare sicurezza agli inquilini degli alloggi e per il decoro urbano”.