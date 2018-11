Banda di ladri "visita" il liceo: portati via pc e materiale didattico

Scuole perennemente nel “mirino”. Da una parte all’altra dell’Agrigentino, la microcriminalità continua ad assestare colpi ai danni degli istituti scolastici. Era successo, negli scorsi giorni, alla scuola media “Pietro D’Asaro” di Racalmuto e adesso, nelle ultime ore, è accaduto anche al liceo “Crispi” di Ribera.

Qualcuno, nottetempo, ha forzato una finestra della struttura scolastica, s’è intrufolato ed è riuscito a portar via due personal computer e materiale didattico vario. Il danno è stato quantificato in circa mille euro. Ma oltre al danno economico, c’è anche quello morale: l’aver “colpito” appunto un bene della collettività, degli studenti in particolar modo. Fatta la scoperta, è stato lanciato l’allarme e si sono precipitati – per effettuare il sopralluogo di rito – i carabinieri della tenenza cittadina. Militari dell’Arma che hanno raccolto la denuncia di furto, contro ignoti, e hanno avviato le indagini. Nessuna indiscrezione, ieri, trapelava su un dettaglio che non è di poco conto: ossia se i malviventi si siano lasciati o meno delle tracce dietro le spalle. Il “copione” è stato identico a quello messo in atto, qualche giorno prima, ai danni della scuola media “Pietro D’Asaro” in via Garibaldi, plesso dell’istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” di Racalmuto.