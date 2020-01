Manutenzione delle strade cittadine, stanziati oltre 300mila euro

Interventi sulla viabilità urbana, il Consiglio comunale ha stanziato 304mila euro per alcuni interventi di manutenzione

straordinaria.

L’ufficio tecnico Comunale ha predisposto il bando pubblico per l’affidamento dei lavori che riguarderanno alcune strade del centro urbano e della zona Cozzo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è previsto per il 22 gennaio.

“E’ nostro intendimento migliorare la viabilità cittadina per consentire agli automobilisti e ai pedoni una maggiore sicurezza – afferma il sindaco Carmelo Pace – gli interventi previsti riguarderanno la scarifica e la bitumatura di diverse arterie cittadine. I lavori dovrebbero iniziare entro la primavera p.v.”