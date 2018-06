Ribera è sotto choc dopo l'incidente di Firenze, il sindaco: "E' morto uno dei nostri migliori figli"

Ribera è sotto choc. Nessuno riesce a darsi pace per la tragedia che ha ucciso, a Firenze, uno dei migliori figli di Ribera: il ventiduenne Filippo Antonio Migliorino. Il giovane aveva studiato all'istituto Alberghiero di Sciacca e poi - come purtroppo accade per moltissimi giovani agrigentini - aveva lasciato i suoi affetti, la sua terra per cercare lavoro. E Filippo Antonio Migliorino lo aveva trovato: svolgeva la tanto amata professione di cuoco a Firenze.

"Siamo sconvolti. La comunità si stringe fortemente attorno al dolore della famiglia di Filippo Antonio - ha detto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, - . Non abbiamo molte informazioni, ma siamo tutti provati per la tragedia che ha ucciso un ragazzo di appena 22 anni. Filippo Antonio aveva lasciato questa città (Ribera ndr.) e questa terra: la Sicilia semplicemente per cercare lavoro. Lavoro che aveva trovato altrove. E' uno dei migliori figli di questa terra - ha concluso Pace - . Un ragazzo che non si è arreso ed ha inseguito il sogno dell'affermazione professionale anche se lontano dai suoi affetti".