Bruciano le sterpi e il fuoco arriva nello stabilimento di un oleificio

Divampa un incendio di sterpaglie e le fiamme riescono ad arrivare e ad entrare all'interno dello stabilimento di un oleificio. Ci sono già due squadre di vigili del fuoco in contrada Cuci Cuci a Ribera, ma dal comando provinciale di Agrigento sono stati richiesti rinforzi a livello regionale.

I pompieri stanno cercando di fare del loro meglio per avere ragione sulle altissime fiamme, ma la situazione appare abbastanza complicata.

E' una domenica infernale per i pompieri di Agrigento e di tutti i distaccamenti della provincia. Decine e decine sono stati gli interventi - tutti per incendi sterpaglie - effettuati dai vigili del fuoco. Al momento è ancora in corso un incendi di erbacce e sterpi all'altezza della rotonda Giunone. Ed è naturale che, in questo caso, a causa del fumo nero che si sta levando nella zona si cerca di fare in fretta per evitare problemi alla circolazione stradale.