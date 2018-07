Appiccano il fuoco a un Suv, intimidazione al Consorzio di bonifica

Hanno forzato il cancello di ingresso e la porta del magazzino. Una volta dentro lo stabile hanno dato fuoco ad un'autovettura Suv e a diversa attrezzatura utilizzata quotidianamente per l'irrigazione degli agrumenti. Ha le caratteristiche di una intimidazione quanto è avvenuto al consorzio di bonifica Agrigento 3, in contrada Spataro, davanti la rotatoria della strada provinciale per Seccagrande a Ribera. Sul posto, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri della tenenza cittadina. Militari dell'Arma che hanno già avviato le indagini.

Nessun dubbio per i carabinieri - e questo perché sono stati trovati catene e i lucchetti forzati e scardinata la porta di ingresso al magazzino - sul fatto che l'incendio sia di matrice dolosa.