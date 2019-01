Divampa un incendio: distrutta l'abitazione di un operaio

Divampa un incendio all'interno di una abitazione, in via Taranto a Ribera. Nessuno resta, per fortuna, ferito, ma i danni sono pesantissimi: tutti, o quasi, gli interni sono andati distrutti.

Erano le 3 circa quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento arrivava la richiesta di intervento. A Ribera accorrevano i pompieri del distaccamento di Sciacca. Vigili del fuoco che restavano al lavoro fino a poco dopo le 7 di stamani. La residenza è di proprietà di una coppia di agrigentini. Una coppia che, quando le fiamme sono divampate, non era, per loro fortuna, in casa.

Le cause dell'incendio - veramente devastante - non sono chiare. I carabinieri parlano di "cause ancora in corso d'accertamento". Non è escluso, naturalmente, che possa anche essersi trattato di un episodio accidentale. La residenza è risultata essere - stando agli accertamenti dei carabinieri della locale tenenza - di proprietà di un operaio.