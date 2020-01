Brucia l'auto di un commerciante, i carabinieri avviano le indagini

Brucia l'autovettura, una Opel Agila, di proprietà di un commerciante. E' accaduto a Ribera dove sono intervenuti, per domare le fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale tenenza. L'utilitaria non è andata distrutta, ma è stata pesantemente danneggiata. Le cause del rogo non sono risultate essere, non immediatamente almeno, chiare. Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri della tenenza di Ribera e della compagnia di Sciacca fare chiarezza su quanto accaduto.