Ribera, in pagamento i buoni libri per l'anno scolastico in corso

Sono in pagamento da stamattina, presso la banca Uni Credit di Ribera, i buoni libri per l’anno scolastico in corso. A darne notizia è l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mimmo Aquè.

Sono circa 100 le famiglie riberesi che hanno presentato domanda e che usufruiranno del bonus economico

“E’ una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale – afferma l’Assessore Aquè – voglio condividere con gli uffici preposti questo importante obiettivo. on i buoni libri le famiglie avranno la possibilità di abbattere i costi per i figli che frequentano le scuole medie e superiori”.