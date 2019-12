Chiede soldi e va in escandescenze: arrestato immigrato irregolare

Avrebbe chiesto, e con insistenza, denaro ai dipendenti di un supermercato. Quando i lavoratori hanno provato ad allontanarlo, sarebbe andato in escandescenze. All'arrivo dei carabinieri, ma anche in caserma, avrebbe continuato ad opporre resistenza a pubblico ufficiale. Ha 39 anni il tunisino - Ben Nasser Saber - che è stato arrestati dai militari dell'Arma della tenenza di Ribera. L'immigrato è risultato essere anche illegalmente presente sul territorio italiano visto che era stato espulso dal questore di Ragusa. La Procura di Sciacca ha disposto il trasferimento dell'extracomunitario alla casa circondariale di Sciacca. E' stata chiesta anche la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.

L'immigrato, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Di Benedetto, è però già tornato in libertà. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca ha convalidato l'arresto, ma ha, appunto, scarcerato il 39enne disponendo l'obbligo di dimora a Ribera e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.