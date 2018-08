Banda di ladri "visita" l'istituto comprensivo, è "colpo" grosso

Senza essere visti, né tanto meno sentiti, sono riusciti ad intrufolarsi all'interno dell'istituto comprensivo "Navarro" di Ribera. Hanno "lavorato" indisturbati e alla fine hanno portato via - dopo aver rovistato ovunque - diverse apparecchiature informatiche. Forse tutte quelle che c'erano all'interno della scuola. Colpo grosso per dei malviventi - difficile ipotizzare che si sia trattato soltanto di una "ragazzata" - che hanno provocato un danno di almeno 3 mila euro.

I ladri si sono intrufolati dentro lo stabile nella notte fra venerdì e ieri. E lo hanno fatto dopo aver forzato una finestra. La scoperta, invece, è stata fatta ieri mattina e subito è stato lanciato "l'Sos" alla centrale operativa dei carabinieri. I militari dell'Arma della tenenza di Ribera si sono subito precipitati sul posto, hanno fatto il sopralluogo, constatato il furto e raccolto la denuncia contro ignoti.

Sono state, naturalmente, avviate le indagini. Non sarà semplice perché, a quanto pare, i delinquenti non si sono lasciate tracce dietro le spalle, ma i militari - attraverso l'attività investigativa - mirano a dare un nome e cognome ad alcuni dei componenti della banda di criminali. Perché sembra essere certo che ad agire non può essere stato un ladro solitario.