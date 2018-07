Svuotati i serbatoi degli autocompattatori, ladri in azione nell'isola ecologica

Si intrufolano all’interno dell’isola ecologica di contrada Scirinda, a Ribera, e rubano il gasolio di due autocompattatori. E’ accaduto durante la notte. La scoperta è stata fatta, al momento della ripresa dell’attività, da alcuni operatori. Sono stati chiamati i carabinieri della locale tenenza che hanno raccolto la denuncia, formalizzata contro ignoti, e avviato le indagini. I malviventi – senza essere visti, né tanto meno sentiti – sono riusciti ad intrufolarsi nell’isola ecologica della “Ribera Ambiente” e hanno svuotato le taniche di due autocompattatori che erano posteggiati. Ad essere portati via sono stati circa 180 litri di gasolio.

A fine dello scorso maggio, sempre a Ribera, era accaduto un episodio analogo: allora erano stati presi di mira i serbatoi degli autocompattatori posteggiati nell’isola ecologica della “Sogeir”. Ad essere portati via, allora, furono 300 litri di gasolio. Non è escluso – ma non ci sono certezze investigative al momento – che la “mano” possa essere sempre la stessa.