Ladri di carburante "ripuliscono" un autocompattatore: è il terzo episodio

Era già accaduto. Sempre nella stessa isola ecologica: quella di contrada Scirinda a Ribera. A fine giugno, alla "Ribera Ambiente", vennero svuotati i serbatoi di due autocompattatori. Adesso, nelle ultime ore, invece, è stato soltanto uno il mezzo ad essere presa di mira. Circa 100 i litri di gasolio che sono stati portati via.

Ancora una volta, i ladri di carburante hanno agito durante le ore della notte: certi del fatto di non essere visti, né tantomeno sentiti da nessuno. Sempre a Ribera, alla fine dello scorso maggio, era accaduto un episodio analogo: allora erano stati presi di mira i serbatoi degli autocompattatori posteggiati nell’isola ecologica della “Sogeir”. Ad essere portati via, allora, furono 300 litri di gasolio. Non è escluso – ma non ci sono certezze investigative al momento – che la “mano” possa essere sempre la stessa.

Di recente, ma da tutt'altra parte dell'Agrigentino, i ladri hanno razziato i serbatoi dei mezzi che erano stati lasciati posteggiati nel piazzale dell’area di stoccaggio al Foro Boario a Canicattì.