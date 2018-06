"Visitano" l'abitazione di un professionista e portano via i gioielli: è colpo grosso

"Topi d'appartamento" in azione in viale Garibaldi a Ribera. I malviventi, approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa, sono riusciti ad intrufolarsi dopo un'effrazione alla porta finestra dell'abitazione. Mettendo tutto a soqquadro, i ladri - senza essere visti, né tanto meno sentiti - sono riusciti a portare via tutti i monili in oro custoditi fra cassetti ed armadi.

Il danno provocato al proprietario dell'abitazione, un professionista, è stato importante: è stato quantificato in diverse migliaia di euro. I carabinieri della tenenza cittadina hanno già effettuato il sopralluogo e la constatazione di furto aggravato. Sono state avviate le indagini su un fronte di trecentosessanta gradi.