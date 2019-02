"Hanno svaligiato un'abitazione", il giudice convalida i due arresti

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Rosario Di Gioia, ha convalidato gli arresti dei due riberesi che erano stati arrestati, nei giorni scorsi, dai carabinieri, per furto in appartamento a Ribera. Luigi Raimondi, di 25 anni, resta in carcere, mentre Giancarlo Tomasello, di 24, che si trovava ai domiciliari, è stato rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due riberesi sono difesi dall’avvocato Giovanni Forte.

Nell’udienza di convalida Raimondi, rendendo spontanee dichiarazioni, avrebbe ammesso i fatti parlando di stato di bisogno, mentre Tomasello ha respinto le accuse, sostenendo di essersi limitato ad aiutare nel trasporto di oggetti, ma non conoscendone la provenienza furtiva.