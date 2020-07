Ribera, stanziati oltre due milioni per la riqualificazione di Borgo Bonsignore

Aggiudicati i lavori per il recupero e la riqualificazione di Borgo Bonsignore a Ribera. Le opere, finanziate dalla Regione Siciliana con 2,2 milioni di euro, saranno avviate entro ottobre.

“E’ l’inizio – commenta il governatore Nello Musumeci – della prima di quattro riqualificazioni che dà seguito alla norma votata dall’ARAS nel 2014 e rimasta inattuata. Un recupero non solo dell’identità culturale e di un patrimonio vincolato,ma anche un investimento per il turismo legato alla campagna”.

I lavori, che consentiranno il ripristino dell’impianto originario, prevedono anche la realizzazione di uno spazio culturale in cui sarà raccontata, attraverso antichi filmati dell’istituto Luce e fotografie d'epoca, la storia e la vita della borgata.

“Il recupero di Borgo Bonsignore – commenta l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà - realizza la volontà del Governo Musumeci di salvaguardare la storia più recente della Sicilia e, in particolare, la memoria di un’esperienza interessante e poco conosciuta, che va letta sotto molteplici aspetti, non ultimo quello urbanistico, architettonico e artistico. Sul recupero di Borgo Bonsignore – sottolinea l’assessore Samonà - la Soprintendenza dei Beni culturali di Agrigento ha posto l’attenzione avviando, sin dal 2017, la procedura di <dichiarazione di interesse culturale>. L'architettura dei borghi rurali riflette la complessità del panorama architettonico italiano degli anni trenta, in cui convivevano le istanze del razionalismo europeo più rigoroso, con il cosiddetto stile “novecento” che perseguiva una rilettura della tradizione”.