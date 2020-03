Ribera, il Comune attiva un numero per le emergenze da Coronavirus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con ordinanza sindacale n. 16 del 13.03.2020 sono state adottate alcune misure per far fronte alle necessità delle persone in qualsiasi misura colpite dall’emergenza CORONAVIRUS. Tra i vari provvedimenti adottati verrà attivato la lunedì un recapito telefonico disponibile per far fronte alle piccole incombenze quotidiane di coloro che si trovano in isolamento fiduciario e

in isolamento obbligatorio nonché agli anziani soli. Il numero dedicato è il seguente: 3371562637

E’ possibile visionare l’ordinanza integrale sul sito del Comune.