Feto muore in utero, la mamma è risultata "positiva" al Coronavirus: off-limits il Punto Nascite

Caso di morte endouterina fetale al Punto Nascite dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. La gestante - la donna che aveva atteso con ansia e trepidazione il momento in cui sarebbe diventata mamma - è risultata essere positiva al Covid-19. Il Punto Nascite è stato dunque chiuso (tornerà operativo in serata) e Ribera, la città di cui è originaria la donna, è finita di nuovo sotto choc.

Non ci sono certezze sul perché il cuoricino del feto abbia smesso di battere. A chiarire la causa della tragedia sarà verosimilmente l'autopsia. "Da notizie avute direttamente dal direttore dell'unità operativa complessa, al momento, la causa della morte endouterina non è conosciuta - ha spiegato il sindaco di Ribera: Carmelo Pace - . Le cause di morte fetali sono e restano tantissime e di diverse origini. Lo potremo sapere con certezza dall'esame autoptico che verrà effettuato nei tempi e nelle modalità corrette. Sulla positività del tampone effettuato alla gestante, al momento, disarma il fatto che la paziente è asintomatica e non riferisce di aver avuto stretti contatti con persone già positive o provenienti da aree cosiddette ad alto rischio - ha evidenziato il sindaco di Ribera - . Questo deve servire da monito a restare tutti a casa. Il reparto di Ostetricia di Sciacca ha già preso le dovute precauzioni di sanificazione nella possibilità di ritornare operativo al più presto".

Ribera, appena ieri mattina, s'era risvegliata con la notizia del decesso di suo 87enne concittadino che, dopo la diagnosi d'infezione al Coronavirus, era stato trasferito al reparto di Terapia intensiva all'ospedale "Umberto I" di Enna. Oggi, quest'ennesimo dramma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività di ricovero e di pronto soccorso del Punto nascite di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Sciacca sono state sospese. E' stata subito fatta la sanificazione e disinfezione degli ambienti ospedalieri interessati e - stando a quanto ha annunciato il commissario ad acta per le emergenze Covid degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera - riaprirà in serata.