"Ha preso a calci la macchina del sindaco", denunciato un 32enne

Avrebbe preso a calci - rompendo i fanali anteriori e posteriori - la macchina, una Bmw, del sindaco di Ribera, Carmelo Pace. E' fuggito a piedi ma grazie alle testimonianze raccolte - dai militari dell'Arma della tenenza cittadina - è stato identificato. Ha 32 anni, G. P., ed è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di danneggiamento aggravato.

La macchina del sindaco era in sosta nelle adiacenze del Municipio quando è stata danneggiata. Il raid avrebbe provocato danni per alcune centinaia di euro. Nel giro di poche ore - dopo che, appunto, sono state raccolte e messe a verbale alcune testimonianze - i carabinieri sono riusciti a dare una identità al presunto autore: al trentaduenne e a denunciarlo. Portato in caserma - stando alle ricostruzioni del comando provinciale dell'Arma di Agrigento - il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità. I motivi del gesto sono ancora al vaglio degli investigatori.