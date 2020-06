"Parlapiano", Covid-hospital solo se dovessero esaurirsi i posti di Caltanissetta

Covid-hospital sì, ma solo - ed eventualmente - in seconda battuta. Ossia qualora dovessero esaurirsi i posti letto Covid all’ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Solo allora si procederebbe a ricoveri all’ospedale di Ribera che continuerà a svolgere tutta la normale attività con le unità operative e gli ambulatori e ad ospitare l’istituto Maugeri. A rendere noti i dettagli della pianificazione ospedaliera post emergenza Covid è stato il presidente della commissione Salute dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo. E lo ha fatto a margine di un'audizione dell'assessore regionale Ruggero Razza.

“Tutti gli ospedali siciliani potranno mantenere la piena funzionalità e riprendere tutte le attività sospese prima dell’emergenza Covid nel rispetto delle circolari e delle linee guida validate dal comitato tecnico scientifico regionale - ha spiegato La Rocca Ruvolo - . Si assicura, da un lato, l’erogazione di tutti i servizi sanitari ai pazienti no-Covid e dall’altro si garantisce l’effettiva tutela della salute nel caso di una riacutizzazione nell’emergenza epidemica. In considerazione della situazione epidemiologica attuale sono stati individuati dall’assessorato per la Salute – spiega La Rocca Ruvolo - 936 posti letto Covid tra terapie intensive, sub-intensive e degenza ordinaria per i diversi bacini territoriali: Palermo-Trapani; Caltanissetta-Agrigento; Ragusa-Siracusa; Enna-Catania; Messina. I presidi ospedalieri di Ribera, Barcellona Pozzo di Gotto e Noto non saranno impegnati nella prima fase di reperimento dei posti letto".

"Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, solo qualora dovessero esaurirsi i posti letto Covid all’ospedale di Caltanissetta si procederebbe a ricoveri all’ospedale di Ribera che - spiega - continuerà a svolgere tutta la normale attività con le unità operative e gli ambulatori e ad ospitare l’istituto Maugeri. Per l’ospedale di Ribera, che mi sta particolarmente a cuore, questa può essere l’occasione propizia per il rilancio con un potenziamento dei servizi. L’assessore Razza si confronterà anche con i sindaci del territorio in un’audizione prevista mercoledì prossimo in commissione Salute. Ringrazio l’assessore per la sensibilità mostrata nei confronti del territorio”.