Ribera, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Il consiglio comunale, durante la seduta di ieri, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018.

“Questa amministrazione – afferma l’assessore al bilancio MariaTeresa Taglialavore – ha destinato le disponibilità per alcune opere di manutenzione di edifici scolastici e pubblici, per l’apertura di una biblioteca mediatica, per le attività produttive, per la sagra

dell’arancia, per gli impianti sportivi, per i soggetti svantaggiati, per il sociale e per il miglioramento della viabilità rurale e stradale. Queste sono alcune delle iniziative che l’amministrazione vuole realizzare nel 2018 e negli anni che ancora rimangono per amministrare il nostro comune”.

“Siamo orgogliosi – afferma il sindaco di Ribera Carmelo Pace - perché siamo tra i primi comuni in Sicilia ad aver approvato il bilancio. Vorrei ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto, la maggioranza e tutto il consiglio comunale”.