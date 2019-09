"Per strada con 14 dosi di cocaina", arrestato tunisino di 33 anni

E’ stato trovato per strada, con in tasca 14 dosi di cocaina. Ha 33 anni il tunisino che è stato arrestato, nella notte fra giovedì e venerdì, dai carabinieri della tenenza di Ribera. E’ accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un uomo senza fissa dimora che è stato collocato a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

I militari dell’Arma erano impegnati in ordinari posti di blocco lungo il territorio comunale quando hanno notato un giovane immigrato che aveva un atteggiamento sospetto. Immediatamente, senza pensarci due volte, i carabinieri hanno bloccato e perquisito l’extracomunitario. E dalle sue tasche, appunto, sono saltate fuori 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 6 grammi. L’arresto è stato, dunque, in flagranza di reato.