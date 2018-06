Sindacati, Gaspare Ciaccio nominato esponente dell'Unsic

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Gaspare Ciaccio è stato nominato esponente Sindacale Unsic (Unione nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) svolgerà il suo operato sul territorio di Sciacca.

- Ciaccio - imprenditore agricolo, è stato componente della giunta camerale dal 2011, nel 2016 è stato eletto dalla giunta camerale vice presidente della Camera di Commercio di Agrigento.

E' stato per alcuni anni presidente provinciale di Coldiretti. Ha rivestito le cariche di consigliere dell'Istituto regionale della Vite e del Vino, di consigliere dell'Associazione nazionale piante d'Italia ed è stato responsabile zonale di Confcooperative.

Un plauso arriva dal consigliere Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante, in cui dichiara - "l'amico Ciaccio è stato fortemente apprezzato e accettato dal nostro Sindacato Unsic Territoriale Ribera, avendo un ricco bagaglio di esperienza, sono sicuro che lavoreremo bene in sinergia, auguro un buon lavoro.

Stefano Trafficante

Unsic Territoriale Ribera

Attività di assistenza Sindacale e fiscale a cittadini e imprese.