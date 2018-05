Guardie mediche, scadute le locazioni: l'Asp cerca nuovi immobili

I contratti di locazione sono scaduti. L'Asp 1 di Agrigento cerca nuovi immobili per ospitare la Guardia medica di Eraclea Minoa, che si trova al momento nel complesso turistico omonimo di Cattolica Eraclea, e quella di Seccagrande a Ribera che si trova in via Caravaggio. "Considerato che si rende necessario e indispensabile attivare con urgenza le procedure di reperimento dei nuovi locali, idonei ad ospitare i servizi" - scrive l'Asp - è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica.

Gli immobili che si cercano devono trovarsi in zone facilmente accessibili e immediatamente raggiungibili con qualsiasi mezzo. Dovranno essere adeguati alla normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, dovranno essere a piano terra, con una superficie non inferiore a 70 metri quadrati e dovranno essere suddivisi in tre stanze più due servizi igienici.

Gli importi a base d'asta sono di 77 euro a metro quadrato per la Guardia medica di Eraclea Minoa e di 86,50 euro a metro quadrato per Seccagrande. Le offerte vanno presentate all'Asp entro le 9 di domani.