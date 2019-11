Dopo 72 ore di pioggia il fiume Platani esonda: pesanti danni ai frutteti

Il fiume Platani, fra Ribera e Cattolica Eraclea, è esondato. Dopo 72 ore di pioggia, l'acqua è arrivata ed ha invaso gli agrumeti, creando danni alla produzione, ma è stata compromessa anche la viabilità rurale. Il letto del fiume è più alto rispetto al livello degli agrumeti che, dunque, non appena il fiume è in piena si allagano. Serve un progetto per bloccare le esondazioni e mettere al riparo migliaia di ettari di frutteti. L'intervento più urgente da realizzare, sostenevano ieri - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - gli agricoltori, è la pulizia del letto del fiume e la risagomatura degli argini. Si eviterebbero, di fatto, le esondazioni e le conseguenziali richieste di risarcimento danni che, praticamente ogni anno, i coltivatori sono costretti ad avanzare.