Case popolari da demolire e ricostruire, firmato l'appalto: lavori fra 3 mesi

Sei anni dopo lo sgombero dei residenti degli alloggi popolari di largo di via Martiri di via Fani, a Ribera, è stato firmato stamani - all'Iacp di Agrigento - il contratto con l'impresa che dovrà occuparsi dei lavori di demolizione e ricostruzione. Il contratto - dopo mesi e mesi d'attesa e di proteste - adesso c'è e i lavori dovrebbero partire entro tre mesi. Per realizzare queste opere, la Regione ha stanziato 10 milioni di euro.

Stamani, è stato il momento - dopo tantissime vicissitudini - di tirare un sospiro di sollievo. E lo ha fatto il sindaco di Ribera Carmelo Pace che è stato presente all'istituto autonomo case popolari di Agrigento.