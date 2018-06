Case popolari da demolire e ricostruire, verso la stipula del contratto

E' tutto pronto per la stipula del contratto tra l’istituto autonomo case popolari e la ditta che realizzerà i lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi popolari di Largo dei Martiri. Il commissario dell’Iacp di Agrigento, Gioacchino Pontillo, mantiene ancora un po' di riserbo in vista di una riunione, in programma oggi, alle 15,30, a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, ma - al Giornale di Sicilia - afferma: "La bozza del contratto è ormai quasi pronta, già la prossima settimana si potrà arrivare alla firma". Alla riunione di oggi, a Palermo, interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e il prefetto di Agrigento, Dario Caputo. Sia il componente del governo regionale che il prefetto seguono ormai da tempo e con grande attenzione la vicenda.

A Palermo arriverà anche il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. Pure l’amministratore comunale ieri lasciava trasparire ottimismo sulla base delle notizie che gli sono arrivate da Palermo. "Questa volta pare sia tutto pronto per la firma", ha affermato Pace. Le famiglie riberesi sono fuori da quelle case ormai da sei anni e dopo l’attesa per il finanziamento, per il completamento della gara d’appalto, adesso attendono la stipula del contratto tra l’Iacp e la ditta che ha vinto la gara d’appalto. Il Comune di Ribera da quando gli assegnatari hanno lasciato gli alloggi di via Fani, realizzati con cemento depotenziato, come emerso da un accertamento della Procura della Repubblica di Sciacca, paga 16 mila euro al mese di contributo per l’affitto. Da questo mese stop al contributo, di 250 euro a famiglia, come annunciato la settimana scorsa dal sindaco, Carmelo Pace, in attesa della firma del decreto.

Le opere sono state aggiudicate con gara espletata dall’Urega di Agrigento al Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori di Maletto, un comune dell’hinterland catanese, che realizzerà i lavori di demolizione e ricostruzione delle 10 palazzine. I lavori avranno una durata di 12 mesi. L’importo complessivo dell’appalto è di quasi 8 milioni e mezzo di euro.