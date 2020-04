"Pizzicato" mentre tentava di rubare un'auto: arrestato 32enne egiziano

"Beccati" mentre tentano di portare via un'auto in piena notte. Per questo i carabinieri di Ribera hanno arrestao un uomo, un trentaduenne di origine egiziana, che è stato anche denunciato alla Procura di Sciacca perché irregolare.

Tutto è accaduto ieri notte. I militari stavano pattugliando il territorio per garantire il rispetto delle regole sul divieto di uscire da casa se non per gravi motivi, finalizzato a contenere il diffondersi del Coronavirus, quando hanno avvistato due persone impegnate nel buio ad armeggiare con un'autovettura in sosta.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare uno dei due, mentre l'altro ladro di auto è riuscito a dileguarsi, anche se sono comunque ancora in corso ulteriori approfonditi accertamenti da parte dei militari della Tenenza di Ribera, per scoprire l’identità del fuggitivo e rintracciarlo.