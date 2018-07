Cani malnutriti e in pessime condizioni, sequestrato canile: una denuncia

Cani malnutriti e in precarie condizioni igienico-sanitarie. Ecco cosa si sarebbero trovati davanti agli occhi i carabinieri della tenenza di Ribera che hanno sequestrato un canile privato in contrada Scirinda e denunciato - per l'ipotesi di reato di maltrattamenti di animali - il proprietario. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. I carabinieri hanno effettuato il controllo dopo aver ricevuto una segnalazione. Il primo e urgente provvedimento è stato quello del sequestro dell'area rurale con magazzino. I dodici cani sono stati prelevati e portati in un altro canile privato.

Pare che ad accorgersi dello stato d'abbandono dei cani, di qualsiasi razza e di ogni età, sia stata una associazione ambientalista. E' intervenuta anche la polizia municipale di Ribera che ha acquisito documentazione varia. Stando a quanto riporta il quotidiano La Sicilia, il proprietario di quel canile privato - posto sotto sequestro nella giornata di ieri - già lo scorso anno era stato sanzionato. Adesso i carabinieri pare che stiano accertando se i cani siano stati affidati al canile privato da riberesi o se tutti gli animali erano dei randagi.