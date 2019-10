Quel cane abbaia troppo, per vendetta incendia il portone del vicino di casa

Prima le proteste a causa del continuo abbaiare del cane del vicino di casa. Poi, l'incendio del portone: sempre dello stesso vicino di casa. E' grosso modo questo quello che è accaduto in una via del centro di Ribera. I carabinieri della locale tenenza in meno di 24 ore, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, sono riusciti ad identificare e a denunciare l'autore dell'incendio.

Il rogo è stato appiccato, utilizzando liquido infiammabile, nel corso della notte. Il crepitio delle fiamme ha svegliato i proprietari dell'abitazione che sono riusciti a spegnere le fiamme, ma il danno al portone è stato comunque provocato. Il proprietario dell'abitazione ha subito formalizzato denuncia contro ignoti e i carabinieri, in 24 ore circa, sono riusciti a ricostruire l'intera faccenda e ad individuare il piromane che è stato, appunto, denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca.