Perde il controllo del camion e precipita in un burrone, incidente fa temere il peggio: un ferito

Pare che abbia, all'improvviso, perso il controllo del mezzo. Un camion, lungo la strada provinciale 61, è finito in un burrone. Un "volo" di diversi metri per il mezzo pesante e il suo conducente che ha riportato, per fortuna, solo lievi ferite. E' accaduto tutto stamattina lungo la strada che collega Ribera con Borgo Bonsignore. Erano le 8,09 quando l'Sos veniva raccolto dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Agrigento. Di fatto, s'è temuto veramente il peggio. Subito, lungo la provinciale, è stata inviata la squadra dei pompieri del distaccamento di Sciacca. Sul posto, immediatamente, è giunta anche un'autoambulanza del 118.

Il conducente del camion è risultato essere sotto choc e lievemente ferito. In via precauzionale è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. Forse un improvviso guasto al camion, forse una distrazione o un malore. Di fatto, però, pare proprio che il conducente - che ha rischiato veramente grosso - ha perso il controllo del mezzo che è precipitato nel burrone.