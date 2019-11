Comune di Ribera, via al servizio di assistenza per gli anziani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Prenderà il via i primi di dicembre il servizio di assistenza per gli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, finalizzato al

potenziamento del sistema delle cure domiciliari. Lo rende noto l’assessore alle Politiche Sociali Francesco Montalbano. L’obiettivo dell’intervento è garantire la permanenza o il ritorno nel nucleo familiare di anziani, nei comuni di residenza, evitandone l’ospedalizzazione o l’istituzionalizzazione. L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha assegnato al comune di Ribera un’incentivazione economica di euro 6384,72 in favore delle famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti.