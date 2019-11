Lavoratori Asu sul piede di guerra: proclamato lo stato di agitazione

Proclamato lo stato di agiazione del personale Asu del Comune di Ribera. La decisione è stata presa nel corso di un'assemblea proclamata dalla Cgil Fp.

Il dipendenti sono preoccupati per l'incertezza del proprio futuro lavorativo soprattutto visto l'approssimarsi della fine dle 2019 e l'assenza ad oggi, dicono, di segnali positivi.

"Ormai da diverso tempo la Fp Cgil è impegnata costantemente sulla complicata vicenda dei lavoratori asu – dichiara Pietro Aquilino, segretario provinciale per il comparto Enti Locali – . Si susseguono infatti incontri presso l’Assessorato regionale, volti a migliorare, sempre più, la norma e renderla fruibile ed appetibile agli Enti utilizzatori del già citato personale, per poter assicurare agli interessati un dignitoso contratto di lavoro a tempo Indeterminato. L’assessore Inglese invitato ad intervenire, riconoscendo che la norma regionale possa essere

ulteriormente migliorata, ha precisato, che l’amministrazione è perfettamente consapevole dell’importante ruolo, ormai indispensabile, che questo personale riveste all’interno della macchina amministrativa comunale, ottimamente inserito nelle attività tecnico gestionale e dei

servizi rivolti alla città, ha rassicurato i lavoratori che è volontà dell’amministrazione stabilizzare anche i lavoratori impegnati in Asu, e pertanto, farà anche l’impossibile affinché il predetto personale possa essere inserito definitivamente nei ruoli comunali e finalmente

contrattualizzato a tempo Indeterminato".

I lavoratori, al termine dell'assemblea, hanno comunque ritenuto di proclamare lo stato di agitazione.