L'appello di Marino al ministro Fedeli: "Il Toscanini va statalizzato"

Il commissario del Libero consorzio dei Comuni di Agrigento, Giuseppe Marino, ha inviato una lettera al ministro della Pubblica istruzione, Valeria Fedeli, chiedendo la statalizzazione dell'istituto di studi musicali "Toscanini" di Ribera.

Il commissario, ormai prossimo al commiato, ricorda “la crescente rilevanza, in termini di utenza, di attività didattica, di produzione e di internazionalizzazione dell’istituto, fondato da questo ente nel 1991, unica istituzione Afam del territorio agrigentino, polo di eccellenza ed importante risorsa per l’intera provincia con una utenza sempre più in crescita”.

Marino, inoltre, sottolinea: “La gravissima e persistente criticità economica dell’istituto che, malgrado questa criticità è sopravvissuto nel 2015 e nel 2016 grazie al sostegno di questa amministrazione, al contributo ordinario e straordinario dello Stato e ad una gestione virtuosa dell’Istituto, che in un'ottica di massimo risparmio e senza procurare debiti. Purtroppo la situazione economica oggi è resa ancor più grave e insostenibile, poiché per il 2017 non è stato previsto, né assegnato, il contributo straordinario dello Stato per gli istituti in grave ed accertata difficoltà finanziaria”.

Infine, Giuseppe Marino, conclude: “Grazie all'impegno della ministra Fedeli, la legge di statalizzazione e le risorse in essa previste, sono ormai certe e bastevoli per il completamento dei processi di statalizzazione di tutti gli istituti".