"Hanno picchiato e rapinato del portafogli due uomini", scattano due arresti

Due tunisini sono stati arrestati, dai carabinieri, per rapina e aggressione. E' accaduto a Ribera. I due immigrati, in viale Romagna, hanno avvicinato e malmenato due loro connazionali per portargli via il portafogli.

Il bottino della rapina è stato di poche centinaia di euro: massimo 300 a quanto pare. Le due vittime, che sono state appunto picchiate, sono finite al pronto soccorso dell’ospedale di Ribera dove i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in rispettivi 10 e 2 giorni. Gli autori dell’aggressione e della rapina sono stati, poi, identificati e arrestati dai carabinieri della tenenza di Ribera.